Уничтожение сургутского ж/д вокзала – неуважение к истории и города, и самой РЖД

Решение не частично реконструировать, а просто снести сургутский железнодорожный вокзал – очень плохое. Это признак неуважения и к истории города, и к истории, собственно, корпорации РЖД, которая построила и владела этим зданием в течение десятков лет. К таким выводам пришли ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Все подробности – в видео и расшифровке.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», также на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим про вещи, которые у нас были самые интересные за предыдущую неделю. Пожалуй, одна из громких новостей, которой нас несколько удивили, стало заявление о том, что сургутский старый железнодорожный вокзал будет снесен полностью. Раньше речь шла о его частичном демонтаже, частичной реконструкцией, какой-то надстройкой и так далее. Сейчас речь идет о полном сносе этого здания и возведения на его месте новодела.

По этому поводу мы поговорили с урбанистом Аркадием Гершманом. Он сказал, что исходя из его опыта наблюдений за тем, как РЖД, а, как правило, именно РЖД принимает все эти решения, потому что ему и здание вокзала, как материальная ценность, и земля под ним, то есть это все полностью на совести и на решении корпорации, что РЖД частенько принимает решения о сносе вокзалов, даже тех, которые представляют архитектурную и историческую ценность для определенных городов, и в принципе пока что ни одного новодела-вокзала у РЖД хорошего не получилось. Он сказал, что сколько вокзалов снесли и построили что-то новое, получилось какое-то странное недоразумение.

Давай, обсудим, почему могло быть принято решение, а мы его с тобой уже обсуждали предварительно еще пару месяцев назад, почему оно могло быть принято, что в связи с этим делать городским властям, окружным властям, как вообще на все это дело реагировать.

Т.С.: Решение о сносе, а не о реконструкции, я думаю, РЖД приняли по той простой причине, что их первый заход со сносом не прошел, потому что вранье о реконструкции не прокатило, общественность раскричалась и внимание к этой, так называемой реконструкции жд вокзала в Сургуте на протяжении последних 3 лет достаточно серьезное. Мне кажется, что изначально предполагался именно тот вариант, который мы сегодня услышали: снести под видом реконструкции и на его месте водрузить нечто традиционное новороссийское. Почему снос с последующим новым строительством? На примере сургутского аэропорта абсолютно обратная история. Проанализируем. Ведь много лет мы говорим, ну, мы — это не мы, а коллеги, которые следят за событиями, общественность, какие-то специалисты, которые имеют представление о том, как должны выглядеть современные аэровокзальные комплексы, почему сургутский аэропорт не реконструируется, хотя запрос на приведение его к нормам 21 века очевидный. Правда, сейчас эти нормы, видимо, отодвинутся на определенное время...

Д.Щ.: Ну, да.

Т.С.: 21 век в России вообще немножко сдвинулся в другую сторону. Но, тем не менее. А потому что в сургутском аэропорте несколько владельцев, они представляют, скажем так, разные виды капитала: это и государство в виде субъекта Федерации, это и корпорация в виде Сургутнефтегаза...

Д.Щ.: Через UTairфактически...

Т.С.: Да, причем, непрофильная корпорация. И наконец профильный интересант — это компания UTair. При этом здесь есть еще и интересы города. И вот соединить все эти интересы в единый проект очень трудно, потому что речь идет, действительно, об очень серьезных деньгах, и эти серьезные деньги ни один из этих 4-ех перечисленных участников платить не хочет. Либо у этих участников подобных денег нет, либо модерировать этот проект с учетом разновекторных интересов всех участников тяжело. И, как вариант, оптимальной реконструкции предлагался проект с отдачей аэропорта в руки частного инвестора, вообще стороннего, в частности.

Д.Щ.: «Новапорт», по-моему.

Т.С.: Есть 2-3 компании в стране, которые занимаются этим бизнесом. Но он тоже не прошел в силу, может быть, уже и политических причин. Получается, как интересно: здание аэропортового комплекса, не аэродромного, аэропортовый комплекс в общем-то тоже весь такой строенный, перестроенный, пристроенный, очень компромиссный, он выполняет свои функции успешно, в том числе грамотного менеджмента, который, я считаю, добивается очень много в этих трудных экономических условиях. Хотя здесь как раз просится проект совершенно нового здания, современного, видимо, со сносом существующего, и вот так воздушные ворота Сургута могли бы быть отреконструированы.

И сравниваем с жд вокзалом. Само по себе здание прекрасно с точки зрения архитектурной ценности, но оно также прекрасно, как и профильное здание для ж/д вокзала. То есть это не приспособленное какое-то помещение, это не, я не знаю, не проект автосалона, чем очень любят сейчас власти разных регионов, да и те же РЖД заменять вокзалы. То есть старый вокзал сносится, на его месте появляется типичный проект такого среднего или крупного автосалона и представляется публике, как какое-то великое свершение. Так вот в Сургуте здание ж/д вокзала специально было спроектировано под ж/д вокзал. Это был советский проект, мы об этом говорили. Второй такой проект находится в Казахстане, в Павлодаре. А еще очень похожее здание на жд вокзал находится в Минске. Там оно служит аэропортом. Похожее. Не такая уж копия.

И если говорить о Сургуте, то можно было использовать, как доминанту, архитектуру, как визитную карточку города и целого огромного региона, а Сургут обеспечивает самый большой пассажиропоток по железной дороге, в том числе, не только по авиаперевозкам пассажирским, и товарный у нас узел сургутский очень мощный. Так вот мы бы могли сделать из этого здания чудесную визитную карточку, которая бы была узнаваема на открытках, которая бы брендировала бы город и регион, приведя его, естественно, после реконструкции к элементарным современным требованиям по логистике людей, по безбарьерной среде, по навигации, по каким-то таким специфическим помещениям, и делайте рядом, ради бога, реконструкцию перрона, привокзальной площади, обеспечьте людям проход на пути не через мост-эстакаду со ступеньками вверх-вниз, а через тоннели, лифты, эскалаторы, траволаторы.

Вот в чем заключается настоящая реконструкция транспортного пассажирского узла. РЖД, как я себе представляю из предыдущих проектов, которые они с теми сайдинговыми узорчиками нам представляли, когда Вадим Шувалов изрек свою, запомнившуюся на века, известную фразу про «модерн — говно», значит, я так понимаю, речь-то как раз у РЖД идет о комплексной реконструкции подъездных путей, перронов и доставки пассажиров безбарьерным способом к поездам. Вся та система попадания людей и багажа в поезда в общем-то сохраняется. Мостик будет накрыт каким-то плексигласом и станет, скажем так, уличным переходным теплым мостиком и прыгай там дальше.

А речь должна идти о том, чтобы к каждому перрону, к каждому пути был подземный подход с безбарьерным доступом. Вот это единственный, по-моему, на сегодня запрос у сургутских пассажиров и гостей, которые сюда приезжают: сделайте так, чтобы мы не таскали свои чемоданы по ступенькам.

В целом, я считаю, что, конечно, это ужаснейшее решение РЖД, оно демонстрирует полное неуважение ни к истории собственной, потому что всегда РЖД была собственником этого объекта, ни к истории страны, ни к истории Сургута, это совершенно полный вандализм исторический, технический. Проталкивание данного проекта, с моей точки зрения, объясняется очевидными вещами: снести здание — это один бюджет, достаточно громадный, которым будут зарабатывать ответственные товарищи из РЖД, спроектировать новый — это еще один бюджет, новый вокзал, но я уверен, что никакого тщательного проектирования не будет, будет типичный ТЦ, или типичный автосалон, или типичные прмитивные автовокзалы, этот параллелепипед, в котором есть вход-выход, две лестницы на антресоль на верхнем этаже, вот это мы получим. И уже где-то реализованный проект, а нам его представят, как новый проект. Точно так же проведут огромные суммы за проектирование.

И, наконец, третий бюджет, это, собственно, стройка, которую можно растянуть не неопределенное время. Соответственно, сургутяне, как это было 40 лет назад, не имели вокзала, ютились в маленьком деревянном щитовом домике, так и будет сейчас. Это будет просто непрерывный бардак на привокзальной площади, на путях, без вокзала. Вот, какую участь нам уготовила РЖД.

Д.Щ.: И еще, как справедливо отметил Аркадий в интервью, он сказал, что с учетом новой экономической реальности вам его снесут, вокзал, а вот в том, что построят новый и когда его построят, это очень большой вопрос. И тут это абсолютно не праздное опасение с учетом того, что происходит в стране, с учетом того, что происходит и будет происходить с экономикой, это дело такое. Может быть, действительно...

Т.С.: Безусловно. И подобные решения РЖД вообще заставляют усомниться в способности топ-менеджмента этой госкорпорации разумно мыслить. Как они расставляют свои приоритеты? Сейчас на РЖД ложится гигантская нагрузка по пассажирам в связи с тем, что самолеты будут летать все меньше, скажем так, пассажиры захотят все меньше летать на самолетах, а РЖД надо строить новую логистику.

В конце концов, РЖД пусть займется развитием своей транспортной системы, наконец достроит в той же Тюменской области не одноколейки, а несколько путей. Да есть ей, чем заняться. Что это — самый плохой вокзал у нас в Тюменской области или в ХМАО? Но они вцепились именно в такой проект, который позволяет прокрутить, в общем-то, деньги дважды, трижды, четырежды, вместо того чтобы оптимально оптимизировать существующее здание, привести в порядок привокзальную площадь, реконструировать перрон, подъездные пути и обеспечить современную безбарьерную среду. Это все, что от них требуется. Это, конечно, стоило бы гораздо меньше того, что сейчас РЖД хочет потратить.

При этом мы не считаем деньги РЖД, но, с другой стороны, это госкорпорация, от ее инвестиционной политики впрямую зависит стоимость перевозок и билетов, которые покупают граждане. Почему мы не можем поинтересоваться подобными проектами? Мне кажется, я не могу назвать этот проект воровством впрямую, потому что, безусловно, мы сейчас не можем подтвердить наши подозрения, но вся его алогичность экономическая и такой брутальный вандализм с точки зрения смысловой идеологической, говорит, что что-то здесь не так. И этому надо каким-то образом противостоять, с этим надо бороться. Возможно, речь идет о том, чтобы горожане писали петицию, которая бы запретила РЖД сносить фактически архитектурный памятник в Сургуте.

Д.Щ.: Да, я уже писал в своем недавнем тексте о том, сколько вы сейчас можете припомнить оригинальных строений, возведенных в 80-е годы 20 века в Сургуте? Посчитайте их количество. И вокзал — один из немногих выживших, его нужно, конечно же, сохранять, и мне кажется, что в этой ситуации, в первую очередь, городская власть должна выступить со своим особым мнением и обратиться в регион, а регион, в свою очередь, так как он ближе и ему проще общаться с крупной корпорацией РЖД и всю эту ситуацию развернуть, а как минимум остановить, подумать еще раз и сохранить это здание и, может быть, опять же, как рассказывал наш эксперт о том, что, например, в той же Ивановской области местные бюджеты вкладывают, субсидируют в реконструкцию вокзалов, оплачивая за свой счет работу реставраторов, архитекторов, тех специалистов, которые понимают именно в реконструкции и сохранении, для того, чтобы у них деньги РЖД-шные пошли в дело, в то, чтобы обновлять технику, обновлять какие-то внутренности и всякое такое. Но при этом город вкладывается в то, чтобы сохранить как-то внешний облик, как-то его облагородить, подчистить, перекрасить и так далее, но так, чтобы это здание стояло.

Т.С.: Да, я с тобой полностью соглашусь. Смотри, те же РЖД в центральной части России, особенно в туристической зоне, где Золотое кольцо, большой московский радиус, они же сохраняют старые деревянные вокзалы, делают из них лубочные постройки. Но, тем не менее, это все симпатично, потому что там идет борьба за туриста, до недавнего времени еще за иностранного туриста. Я представляю вопли восторга каких-нибудь там, не знаю, немцев, европейцев, которые увидят этот постмодерн советский наш, они же просто выпадут в осадок. Это мы ничего не понимаем в архитектуре. А я уверяю, люди во всем мире этим живут, им это интересно, и это их восхищает. И в заключении по поводу роли городских властей во всей этой истории... Ведь Андрей Филатов, когда «Аэрофлот» заявил об уходе из Сургута, предпринял определенные действия, вел переговоры, лоббировал интересы города и добился того, что «Аэрофлот» в результате сохранил свои маршруты в Сургут. Значит, можно выходить на крупные корпорации, такие гиганты и доказывать им очевидную точку зрения, которая защищает интересы нашего города.

Д.Щ.: Что ж, мы будем за этим следить, конечно же, и будем писать об этом дальше. Поэтому если что, пишите нам ваши мнения по этому поводу, мы будем их публиковать, потому что тема эта очень важная. Подписывайтесь также на наш канал на Ютубе, читайте наш Телеграмм-канал, СИА-ПРЕСС. Следующая тема будет посвящена приватизации муниципальных унитарных предприятий, в том числе Хлебозавода, Комбината школьного питания и так далее. Так что, переходите, посмотрите и поехали.