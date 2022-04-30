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​Лишь бы уроки истории в первом классе не копировали профанацию в виде советской политработы с детьми. Но надежд мало

История с первого класса – что это будет

​Лишь бы уроки истории в первом классе не копировали профанацию в виде советской политработы с детьми. Но надежд мало
Фото admsurgut.ru

В России историю будут преподавать в виде некоего факультатива с первого класса школы. Плюс – поднятие флага и исполнение гимна каждое утро в каждом образовательном учреждении. Все это напоминает худшие примеры советской политработы с детьми, и мы знаем, чем это все закончилось, – утверждают ведущие проекта «О чем говорят». Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – о преподавании истории, учительской инициативе и частном образовании.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. «Это о чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. В прошлом эпизоде мы обсудили судьбу торгово-развлекательных центров в Сургуте, вернее, в России, в общем, в Сургуте, в частности. Затронули в очередной раз «Вершину», которая в очередной раз пытается продаться. Так что, смотрите это на нашем канале, читайте на siapress.ru, если так удобнее.

Сейчас поговорим про образование. Друг нашей редакции Эдуард Иваницкий написал текст о том, что с образованием у нас в некоторой степени беда, что российские школы не отвечают запросам времени и вызовам времени, поэтому российские родители вкладывают огромные деньги, силы и время для того, чтобы находить хороших репетиторов, с репетиторами натаскивать детей до того состояния, когда они смогут как-то жить в этом мире, поступать в хорошие университеты и так далее.

В то время, как у нас предстоят некоторые реформы в системе образования в том плане, что у нас теперь в школах по утрам день будет начинаться с поднятия флага, с исполнения гимна, и история будет введена в качестве факультативного или как-то так, очень условно, но будет введена с 1 класса, хотя раньше она была введена с 5 класса. Можно представить, какая это будет история, и что там детям будут рассказывать первоклассникам. И вот в этой ситуации мы сейчас находимся. Проблема в образовании, но мы, вместо того, чтобы поднимать образование, занимаемся поднятием флагов. Очень симптоматичное занятие. О чем это все сигнализирует? Как ты думаешь? И что вообще было бы неплохо сделать в этой ситуации для того, чтобы как-то, мягко скажем, поменять?

Т.С.: Ясно, что мы наблюдаем очередное проявление захватившего нашу систему государственно-патриотического угара, и вот докатилось до школы. Я не думаю, что министр образования долго думал над этой идеей, прежде чем что-то выдать на публику. Потому что сегодня госчиновники свободно владеют словом, говорят все, что вздумается, по любому поводу, без какой-либо профессиональной или моральной ответственности за свои слова. Вообще, тема преподавания истории в школе с 1 класса, да и не с 1-го, это такая, достаточно скользкая дорожка, особенно, в нашей стране, где, как мы знаем…

Д.Щ.: Страна с непредсказуемым прошлым.

Т.С.: Да, да, история у нас всегда непредсказуема. Мы, с каждым новым режимом, не знаем, что мы будем читать о нашей недавней прошлой жизни. В общем-то, я бы согласился с писателем Дмитрием Быковым. Я не знаю, признан ли он иностранным агентом или нет…

Д.Щ.: По-моему, нет еще. Пока нет. Какие его годы? Еще успеет.

Т.С.: Тем не менее, как современный, очень глубокий, умный писатель он высказывает мысль, что история должна преподаваться одновременно с литературой. И это очень разумная вещь, потому что, как правило, литература любого народа формируется под воздействием тех или иных исторических периодов, событий, и большинство литературных произведений ложатся на какую-то конкретную эпоху и на те национальные чувства и переживания, которые в тот или иной период нация проживала. И это логично. Если мы изучаем Отечественную войну 1812 года, то, вероятно, что параллельно надо читать и Толстого и разбирать «Войну и мир», в том числе, с разных ракурсов.

То есть это неплохо, в общем-то, заниматься историей, в том числе и с первого класса. Но вопрос у меня: а кто этим всем будет заниматься в наших школах? Кто? Тети, которые не читали книг, не знают историю, которые боятся сами себе многие вопросы. Я с трудом себе представляю, как государство будет находить преподавателей истории для 1 класса. Если под историей подразумеваются действительно какие-то там патриотические уроки, так давайте тогда честно их и назовет «уроки патриотизма», как вот это понимает наше государство, так мы это и будем себе представлять. Но вряд ли это будет полноценно урок истории, потому что потому…

Потому что у нас нет учителей, у нас нет глубоких учителей, у нас нет учителей, которые готовы, действительно, давать многообразие точек зрения, а не одну какую-то догматическую, единственную, узаконенную позицию. Все это, боюсь, может превратиться в очередную профанацию.

Кстати, как в Советском союзе было. Ведь у нас тоже, я всю свою школу прожил, прошел все 10 классов во времена СССР и очень хорошо застал позднего Брежнева, закончили мы перестройку, и все эти этапы, в том числе, так называемого патриотического воспитания, я хорошо запомнил. Советская патриотическая система образования к чему в результате привела? К полной профанации всех тех идей, которые на самом деле школа должна была в нас воспитывать, культивировать. То есть мы на этих всех линейках, планерках, в ряд когда выставляют школьников по любому поводу, все стояли, смеялись, подхихикивали: похороны Брежнева, а все стоят и смеются.

То есть все это нам уже известно. Вот мне понятно, во что превратятся уроки патриотизма в школе. Но если, действительно, вдруг министерство образования каким-то чудом отдаст методику вот этих уроков истории с 1 класса умным ученым-историкам, которые не зашоренные, которые могут как-то оригинально увлечь детей нашим историческим прошлым, то, что ж, тогда можно приветствовать. Но у меня по этому поводу огромное сомнение.

Д.Щ.: Да, вероятность того, что сейчас в эту комнату войдет динозавр, она выше, чем то, что ты описал. Что российское министерство просвещения отдаст это умным ученым, которые, действительно, это делают хорошо. Является ли выходом развитие частного образования в этой ситуации? Может быть, например, есть хороший учитель, которого просто как зажимают его в рамках обычной муниципальной школы, и он пойдет в частную школу, там раскроется, он сможет с детьми работать совершенно иначе и в принципе частное образование является в некоторой степени неким спасением, таким островком жизни в системе государственного образования?

Т.С.: Конечно, является. Но проблема в том, что частное образование в России фактически не приветствуется. Возьмем Сургут. Сколько частных школ в Сургуте существует? Ноль. Значит, мне известно о двух или трех попытках за последние 30 лет открыть частную школу, и они все были неудачные, и это очень тяжелый процесс. По-моему, Людмила Журавлева – одна из них. Она пыталась открыть частную школу, это еще было во времена Сидорова. Ну, там 100 кругов ада пройти, чтобы это все вытащить, получить лицензии. Дак у нас и в стране не так много частных школ, на самом деле. Хотя…

Д.Щ.: Это Москва и Питер преимущественно все-таки.

Т.С.: Нет. Есть. В каждом миллионнике что-то существует, но это не сегмент экономики образовательный, к сожалению большому, это что-то частное, локальное, очень ограниченное. И это, конечно, большая беда, потому что во всем мире, который озабочен качеством образовательного процесса, альтернативное, в том числе частное образование поддерживается государством, ему создаются условия, и конкуренция частных образовательных практик дает, в общем-то, неплохой результат, потому что и государство начинает со своими государственными школами как-то подтягиваться, пытаться конкурировать, и частные школы дают возможность апробировать новые методики образовательные.

Любое государство консервативно, неповоротливо, а частные школы могут лавировать, они могут быстро от чего-то отказываться, что-то вводить, отменять, опять вводить. И это неплохо. В России в силу отсутствия конкуренции со стороны частного образования, государственные школы именно потому и лихорадит, потому что они вынуждены непрерывно проводить какие-то эксперименты на своих базах. Кто последние там 10 лет учил своих детей, он подтвердит, что чуть ли не каждый год в школах меняется то программа по математике, то программа еще по какому предмету, то с одной платформы они переходят на другую платформу.

То есть постоянно идет какое-то, вроде бы реформаторство, но оно бессмысленное. Это все реформы структурные, давайте право поменяем на лево, а лево на право. Но все эти реформы не приводят к содержательным, позитивным, качественным изменениям собственно продаваемых знаний ученикам. При этом в силу, опять-таки, отсутствия в России развитого частного образования, частной школы. По факту мы-то давно имеем частное образование, потому что рынок частных услуг огромный. Все хорошие учителя, помимо той безумной нагрузки, которую они имеют в школах, они нарасхват, как репетиторы, и заработки у них достаточно высокие, они ведут частные практики, они ведут своих учеников, они сопровождают их дальше после школы на поступление в университеты, консультируют их какое-то время университетской жизни. Репетиторство в стране очень развито. И это говорит о том, что многие родители понимают качество индивидуального, если не сказать домашнего образования своих детей. Домашнее образование – это тоже, кстати, одна из возможных качественных альтернатив государственной школе. Если бы государство признало домашнее образование, как массовую возможность альтернативы, то это дало бы большой импульс всей этой системе.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 102, комментариев: 0

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