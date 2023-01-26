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​Новостройки: что такое «новый уровень комфорта»

Какие изыски предлагают девелоперы в новостройках Сургута

​Новостройки: что такое «новый уровень комфорта»
Фото: Этажи

Загорать летом на своей террасе, на балконе — пить кофе, а не хранить велосипед и лыжи, оставлять коляски в подъезде, а не тащить на 5 этаж без лифта... Советским людям такое не снилось. Старая реальность — кухня в 6 «квадратов», совмещённый санузел и антресоли с соленьями.

Современный образ жизни диктует новые правила к жилому пространству. В 2023 году в Сургуте возводится 275 000 квадратных метров*: это 20 домов на 5 000 квартир. Понадобится целая трибуна «Премьер-Арены», чтобы разместить будущих жителей.

Но что это за жилье? И чем оно принципиально отличаются не только от «хрущевок», но и домов 2010-2015 годов постройки?

«Есть „базовый набор“ удобств, к которым уже привыкли, он есть у всех: дворы без машин, подземные паркинги, парадные на уровне земли, тёплые лоджии, кухни-столовые. В „хрущевках“ и „брежневках“ такого не найдешь. Но в Сургуте высокая конкуренция среди топовых застройщиков, и каждый старается предложить опции, которые есть не во всех ЖК: террасы, видовые квартиры, готовый ремонт от застройщика», — рассказывает Лиана Кудрявцева, руководитель департамента новостроек компании «Этажи».

Террасы, кладовые и пентхаусы

Все эти атрибуты есть в ЖК «Гудзон». В центре Сургута не так много новостроек, а тут еще и с террасой. Летом можно пить кофе на свежем воздухе и отмечать праздники, а зимой — лепить своих, «домашних» снеговиков.

Такие террасы обещает застройщик жильцам ЖК «Гудзон»

Видовые квартиры

Это жилье с панорамными окнами, из которых открывается вид на живописные места: природные массивы или урбан-пейзаж. И кстати, они есть не только в высокобюджетных проектах. Красивую картину из окна увидят жители ЖК «4 сезона». Новостройки находятся напротив парка, а вдалеке виден город.

Вы можете сами оценить, что увидят жильцы верхних этажей ЖК «4 сезона»

Лифт в паркинг

Вам не нужно выходить на улицу, чтобы попасть на подземную парковку: спуститесь к машине прямо со своего этажа. Эту опцию оценят любители комфорта и родители с маленькими детьми. В Сургуте её можно найти в ЖК «Бенуа».

Двор «Бенуа»

Лапомойки для питомцев

Еще одна приятная опция в современных домах. Владельцам собак не придется отмывать коридор и ванную комнату после каждой прогулки. Кстати, там же можно сполоснуть колеса детского велосипеда или коляски, прежде чем поставить их в колясочную. Такой атрибут комфорта можно увидеть в ЖК «Крылов».

Входная группа «Крылов»

Двухуровневые квартиры

Два этажа помогают разделить помещение на «общественную зону», куда можно пригласить гостей, и приватную — только для вас. Почти загородный дом, только с городским комфортом. Такие варианты есть в ЖК «Новин».

Кстати, террасы в «Новине» тоже есть

Малоэтажные ЖК

Ещё одна роскошь современной жизни. Они не тянутся бесконечной китайской стеной, как «человейники», в которых могут жить до тысячи человек. Нет, здесь либо знают друг друга по имени, либо наслаждаются уединением в окружении всего пары соседей. Такие дома выбирают, когда хочется уюта и безопасности. Пример — ЖК «Сфера жизни».

«Сфера жизни» хороша не только двухуровневыми квартирами, но и малой этажностью

Квартиры с ремонтом

Готовый «под ключ» ремонт в счет ипотеки — топовое преимущество. Его предлагают застройщики в большинстве ЖК: это выгоднее, чем брать отдельный кредит. Если покупаете квартиру за наличные, то готовая отделка все равно выходит дешевле, чем ремонт своими силами: девелопер закупает материалы по оптовым ценам или даже производит их сам.

«Самый популярный запрос от клиентов — квартира с ремонтом, которая будет готова в ближайшее время. Специалисты „Этажей“ подбирают жилой комплекс под ваш запрос с учётом срока сдачи, чтобы вы смогли включить стоимость ремонта в ипотеку. Мы расскажем, как получить ипотеку от 5% по льготным программам, и повысим ваш шанс на одобрение кредита», — рассказала Лиана Кудрявцева.

*По данным портала наш.дом.рф.


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26 января в 18:00, просмотров: 937, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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