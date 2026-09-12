Югра получила федеральный приз за развитие паралимпийского спорта

Югра стала победителем IV Национального конкурса с международным участием на образцовое спортивное сооружение «Арена». Регион получил специальный приз за вклад в развитие паралимпийского движения, сообщает ugra-news.ru. Награду в Москве на площадке ВДНХ вручили директору департамента физической культуры и спорта Югры Софье Конух. Церемония прошла в рамках конференции «Новая реальность спортивных арен: цифровизация. Импортозамещение. Инклюзивность».

«Это свидетельство того, что наш курс на комплексное развитие, строительство современных объектов и поддержку наших паралимпийцев дает результат. Югра продолжает быть территорией, где спорт доступен каждому, независимо от физических возможностей», — подчеркнула Софья Конух.

Кроме того, спортивный центр сургутского обособленного подразделения Центра адаптивного спорта Югры победил в номинации «Спортивные сооружения для паралимпийского спорта и адаптивной физкультуры».

Жюри оценивало архитектуру и внутренний дизайн, функциональность, доступность для маломобильных групп населения и эффективность работы объекта.

Руководитель учреждения Алексей Воробьев отметил, что Центру адаптивного спорта Югры в этом году исполняется 20 лет, а сургутскому подразделению в следующем году будет 10. «Все эти годы стараемся, чтобы центр был как минимум вторым домом для наших уникальных ребят. Нам очень приятно получить эту награду уже в третий раз!», — высказался Алексей Воробьев.

Всего в восьми номинациях конкурса участвовали более 300 спортивных объектов из 67 регионов России и пяти стран СНГ. Конкурс проводится при поддержке Минспорта России.