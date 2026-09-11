Из Сургута в 45-й раз отправлен гуманитарный конвой

Из Сургута в зону проведения специальной военной операции отправили 45-й гуманитарный конвой. В церемонии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев, губернатор Югры Руслан Кухарук, глава Сургута Максим Слепов, участник СВО, полковник, заместитель командира 70-й мотострелковой дивизии Виктор Балацан, общественники, представители предприятий и студенты.

Помощь формируют адресно — на основе запросов непосредственно с передовой. Это позволяет направлять подразделениям именно то оборудование, которое необходимо в конкретный момент. «Сегодня мы выстроили эффективную прямую связь с командирами и нашими ребятами, находящимися в зоне специальной военной операции. Мы четко отрабатываем все запросы, чтобы помощь поступала именно в том объеме, который необходим бойцам здесь и сейчас», – отметил Владимир Якушев.

«В состав сегодняшнего конвоя вошли грузовики «КАМАЗ», груженые строительными материалами и автошинами. Также мы передаем внедорожники, легковые автомобили, строительную технику, включая трактор и погрузчик. Вся техника полностью восстановлена и готова к выполнению боевых задач. Уже сейчас ведется работа по формированию 46 гуманитарного конвоя», – сообщил заместитель президента общественного фонда «Фонд Победы» Виталий Мовчан.

Сургут за время этой работы стал точкой, где объединяются усилия жителей, предприятий и добровольческих объединений не только города, но и других территорий.

«Мы отправляем уже 45-й конвой под эгидой сургутского «Фонда Победы». Сургут выступает своеобразным модератором этой масштабной работы. Город является удобным транспортно-логистическим узлом, где эффективно консолидируются все потоки гуманитарной помощи. К инициативе сургутского «Фонда Победы» сегодня присоединились организации не только со всей Югры, но и с Ямала.

Для сургутян – это уже традиция. Более сотни общественных организаций, включая добровольцев, вовлечены в процесс сбора помощи военным и гражданскому населению новых территорий РФ. Никто не остается в стороне. Только за прошлый год направлено более тысячи тонн помощи, собранной за счет пожертвований жителей и организаций», – подчеркнул Максим Слепов.

Общественный «Фонд Победы» отправил первый конвой в октябре 2022 года. Сегодня он объединяет около десяти волонтерских организаций. За это время на передовую передали более 100 единиц грузовой, строительной и легковой техники, включая многоцелевой бронированный транспортер-тягач. В формировании помощи участвуют жители, предприятия и общественные объединения.

«Хочу выразить огромную благодарность всем землякам. Мы сплотились вокруг общего дела, и все, что сейчас направляется на передовую, является крайне необходимым и востребованным на полях специальной военной операции», – подчеркнул Виктор Балацан.

Системная поддержка организована и на уровне всего региона. По словам Руслана Кухарука, с начала СВО из Югры бойцам доставили более 24 тысяч единиц техники и специального оборудования — автомобили, мотоциклы, БПЛА, FPV-дроны, высокоточное оборудование и обмундирование. Губернатор подчеркнул, что в этой работе участвуют власти, муниципалитеты, предприниматели, организации и неравнодушные жители.

В самом Сургуте к сбору помощи военным и гражданскому населению новых территорий России подключены более сотни общественных организаций и добровольческих объединений. Только за прошлый год из города направили свыше тысячи тонн грузов, собранных благодаря пожертвованиям жителей и организаций.

Перед отправкой колонну по сложившейся традиции освятили священнослужители. Между тем работа уже продолжается: «Фонд Победы» приступил к формированию 46-го гуманитарного конвоя.

При поддержке Администрации Сургута