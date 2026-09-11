Антон Алиханов примет участие в международной сессии форума TNF в Тюмени

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов примет участие в международной сессии промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. Обсуждение возможностей, барьеров и мер поддержки экспортеров пройдет 16 сентября, сообщает «Тюменская линия».

Эксперты рассмотрят перспективы российского экспорта в условиях изменения глобальных цепочек поставок и мировой технологической кооперации. В дискуссии примут участие представители 11 государственных структур и компаний, в том числе иностранных. Среди тем — поиск новых ниш на рынках стран глобального Юга и Азии, защита внешнеторговых сделок с помощью механизмов господдержки и возможные точки роста на ближайшие 15 лет.

XI Промышленно-энергетический форум TNF 2026 пройдет в Тюмени 14-17 сентября. Его ключевая тема — «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства». С 2022 года форум имеет федеральный статус. В 2026 году он объединит более 1000 организаций, включая нефтесервисные и IT-компании. Впервые участие примут 18 вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Организаторы отмечают, что форум объединяет заказчиков, поставщиков, разработчиков, регуляторов и институты развития, формируя площадку для взаимодействия всех звеньев нефтегазового сектора.