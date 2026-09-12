В сургутском парке «За Саймой» появилась избушка с бронзовой Бабой-Ягой

В эко-парке «За Саймой» в Сургуте появилась новая сказочная локация со старорусской избой и бронзовой Бабой-Ягой. Проект профинансировали меценаты, средства из городского бюджета на него не выделяли, сообщает администрация Сургута. Скульптурную композицию разместили в лесной части парка. Специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство» дополнительно оборудовали территорию освещением.

Директор учреждения Ирина Николаенко рассказала, что скамью с Бабой-Ягой подарили застройщик «Гринкод» и ООО «Азбука Девелопмент», а избушку, экотропы и первичное благоустройство выполнило ООО «Союзстройполимед».

«Скамью с Бабой-Ягой для парка подарили общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик Гринкод и ООО «Азбука Девелопмент». Избушку, эко-тропы и первичное благоустройство территории выполнило ООО «Союзстройполимед». Но на этом мы не останавливаемся. Прилегающую территорию мы продолжим благоустраивать и дополнять сказочными элементами: установим стилизованные пни и коряги, высадим небольшие кустарники, многолетние цветы и украсим пространство натуральными камнями», — отметила Ирина Николаенко.

Проект пока не завершен. Благоустройство территории продолжат и закончат в следующем году. Тема русских сказок в этом году развивается и в других частях Сургута. Летом в сквере Энергетиков обновили стилизованные стенды с сюжетами народных сказок, а в разных районах города появились другие элементы русского фольклора.