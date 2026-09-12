80 югорчан участвуют в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

80 жителей Югры принимают участие в Международном фестивале молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Об этом сообщает канал «Югра официально». В программе фестиваля — научные проекты, творческие встречи, экологические акции и мероприятия, посвященные культуре разных стран. Участники смогут познакомиться с музыкой, национальными кухнями и играми народов мира.

Одна из представительниц региона — Анастасия Борблик из Нягани. Она работает в городском культурном центре «Планета», занимается концертами и спектаклями и уже трижды становилась лауреатом премии губернатора Югры. «Хотелось бы получить опыт в проведении масштабных событий, посмотреть, как выстраивают работу с таким огромным количеством участников. Познакомиться с талантливыми ребятами и просто окунуться в атмосферу», — поделилась она своими ожиданиями.

Еще один участник от Югры — студент Югорского государственного университета Данил Липатов. Он изучает экологию и природопользование и выбрал научный трек фестиваля. На площадке Данил планирует развивать проект «IYF26 networking map». Его идея — создать общедоступную базу контактов для поиска партнеров и дополнить ее картой мира с пожеланиями и контактами участников из разных стран.

Предполагается, что такой формат поможет сохранить новые связи и продолжить общение после завершения фестиваля.