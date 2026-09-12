В Сургуте запустили акцию «Время первых. Интеллектуалы» к 95-летию Фармана Салманова

В Сургуте открыли акцию «Время первых. Интеллектуалы», посвященную 95-летию со дня рождения Фармана Салманова. Мероприятие прошло в мемориальном комплексе геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», сообщает администрация Сургута. 13 сентября 1957 года в Сургут прибыл первый десант геологоразведчиков под руководством Фармана Салманова. Этот день стал одной из отправных точек нефтяного освоения Западной Сибири и дальнейшего развития города и Югры.

В программу вошли танцевальные номера юных сургутян и вручение первым геологоразведчикам детских рисунков, посвященных их профессии и нефтяному освоению Западной Сибири. Участники также возложили цветы к бюсту Фармана Салманова. Продолжением мероприятия стала экскурсия по выставке «Биография нефти» в Сургутском краеведческом музее. Гостям показали первую глубокую разведочную скважину Р-1.

Кроме того, сотрудники музея подготовили интеллектуальный квест «Старатели черного золота». Его участники познакомились с историями людей и технологическими решениями периода, когда в Западной Сибири начиналось масштабное нефтяное освоение.