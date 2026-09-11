​В России запустили господдержку продавцов маркетплейса

Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП анонсировали старт работы новой программы поддержки бизнеса, пострадавшего от воздушных атак от на склады Wildberries. Предприниматели теперь смогут получить льготное финансирование на текущие расходы и пополнение оборотных средств от 500 тысяч до 500 млн рублей.

«В комплексе с другими мерами поддержки это поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности», – заявил министр экономического развития России Максим Решетников. В программе участвуют 73 банка, полный список размещен на сайте Корпорации МСП. Первые выдачи начнутся уже сегодня.

«Механизм позволит селлерам привлечь средства и продолжить работу, даст дополнительное время и ресурсы», — отметил топ-менеджер ВТБ Денис Бортников. Совокупный лимит программы поддержки — 50 млрд рублей.