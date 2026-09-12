Подходит к концу регистрация на голосование через «Мобильного избирателя»

Жители Югры, которые 18, 19 и 20 сентября будут находиться не по месту жительства, могут подать заявление для голосования по месту фактического нахождения только до 14 сентября. Об этом сообщает Избирком Югры.

Механизм «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать не по месту регистрации, а на удобном участке по месту нахождения. В регионе он действует на выборах депутатов Государственной Думы, Думы Югры и Тюменской областной Думы.

Подать заявление можно в любом МФЦ «Мои документы», через портал «Госуслуги» до 24:00 по московскому времени 14 сентября, а также в любой территориальной избирательной комиссии Югры. В территориальных комиссиях заявления принимают в рабочие дни с 9:00 до 18:00 с перерывом с 12:00 до 14:00, в выходные и нерабочие праздничные дни — с 10:00 до 14:00.

С 9 по 14 сентября обратиться можно и в любую участковую избирательную комиссию. В рабочие дни там принимают заявления с 17:00 до 21:00, в выходные и нерабочие праздничные дни — с 10:00 до 14:00. При обращении необходимо иметь при себе паспорт.

После 14 сентября воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» уже не получится. По вопросам подачи заявления и порядка голосования можно обратиться на горячую линию Избирательной комиссии Югры по телефону 8 (3467) 300-366.