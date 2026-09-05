Как поймать северное сияние в районе Сургута

Ради северного сияния необязательно покупать билет в Мурманск или на Ямал. В хорошие ночи оно приходит само — в том числе в Сургут. Так, в ночь со 2 на 3 сентября прошлого года Югры наблюдали это впечатляющее природное явление. Разбираемся, когда возле Сургута начинается настоящий сезон охоты за северным сиянием, куда для этого ехать и какие цифры смотреть в телефоне перед выездом.

Когда начинается сезон

Физически северное сияние может возникнуть в любое время года. Но летом в Сургуте слишком светлое небо: даже если авроральная активность есть, увидеть сияние практически невозможно. Поэтому практический сезон наблюдений возле Сургута начинается, когда в конце лета возвращается полноценная темнота. В начале сентября охотиться за сиянием уже вполне можно. Дальше сезон продолжается всю осень и зиму и захватывает начало весны.

При этом утверждение, что лучший период обязательно декабрь–февраль, не совсем верно. Зимой просто больше темных часов. NASA отмечает другую закономерность: статистически особенно благоприятными месяцами для полярных сияний являются март и сентябрь — периоды около весеннего и осеннего равноденствий.

Как узнать, когда смотреть в небо

Для этого лучше открыть карту аврорального овала. У американского NOAA работает модель OVATION, показывающая, где сияние вероятно прямо сейчас. Ее краткосрочный прогноз строится на данных солнечного ветра и дает горизонт примерно 30-90 минут. Если яркая зона модели приближается к Югре, это гораздо более весомый повод собираться, чем абстрактный высокий Kp в прогнозе на несколько дней.

Для России удобно использовать сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН — XRAS. Там есть текущий Kp (рейтинг геомагнитной активности), параметры солнечного ветра и отдельная карта вероятности полярного сияния по территории страны. Сами специалисты лаборатории советуют новичкам сначала дождаться темноты, определить север и выбрать место с открытым северным горизонтом.

Из приложений удобны SpaceWeatherLive и My Aurora Forecast: они показывают Kp, авроральный овал и позволяют включить уведомления. SpaceWeatherLive дополнительно выводит в реальном времени скорость солнечного ветра и параметр Bz межпланетного магнитного поля.

Для первого раза можно вообще придерживаться простого правила: увидели предупреждение о магнитной буре — проверили XRAS или NOAA — посмотрели карту облачности — и только после этого решили, стоит ли ехать.

Насколько заранее можно узнать о сиянии

Прогноз северного сияния принципиально отличается от прогноза погоды. Можно заранее видеть активные области на Солнце и понимать, что вероятность возмущений повышена. Можно оценивать повторное появление потоков солнечного ветра из корональных дыр. NOAA публикует даже 27-дневные ориентировочные прогнозы геомагнитной активности.

Но сказать в понедельник: «в следующую субботу в Сургуте с 23:20 будет северное сияние» — невозможно. Один из главных источников сильных бурь — корональные выбросы массы, огромные облака плазмы и магнитного поля, которые Солнце выбрасывает в космос. Пока выброс не произошел, прогнозировать конкретное событие практически нечего. После выброса ученые оценивают, направляется ли он к Земле и с какой скоростью. Самые быстрые облака способны долететь примерно за 15-18 часов, медленным требуется несколько дней.

Как далеко уезжать от города

Универсального расстояния нет. Во время очень сильного сияния, как уже бывало в Югре, его можно заметить прямо из города. Но городские фонари серьезно снижают контраст слабой авроры. Важны три условия: темное место, отсутствие фонарей перед глазами и свободный обзор северной части горизонта.

Для обычной охоты разумный ориентир — уехать хотя бы на 15-30 километров от плотной городской застройки. Если событие слабое и есть возможность уйти дальше от засветки, шансы увеличатся. Ехать ради этого за сто километров обычно не требуется.

Самое логичное направление из Сургута — на север и северо-запад, чтобы огни города остались преимущественно за спиной. Подойдут загородные участки по направлению к Лянтору или Федоровскому. Более близкий вариант — район Барсово и территории дальше от плотной застройки.

Строго на север

При умеренной активности сургутский наблюдатель чаще всего первым увидит свечение низко над северным горизонтом. Поэтому лес, многоэтажные дома, яркие базы и фонари именно с северной стороны способны испортить наблюдение. При мощной магнитной буре ситуация меняется: авроральный овал расширяется, сияние поднимается высоко над горизонтом, может оказаться практически над головой и занимать значительную часть неба.

Поэтому новичку лучше найти открытое место и сначала внимательно смотреть на север. Если буря действительно сильная, долго искать направление уже не придется.

Телефон сильнее глаза

Современный смартфон нередко увидит слабое сияние раньше человека. Поэтому если над северным горизонтом возникло подозрительное светлое пятно, стоит просто направить туда камеру и сделать снимок в ночном режиме.

Главное — максимально зафиксировать телефон. Подойдет небольшой штатив, крыша машины или любая твердая поверхность. Вспышку нужно выключить, цифровой зум не использовать. Если телефон позволяет менять выдержку, в первую очередь стоит попробовать несколько секунд и сравнить результат: слишком длинная выдержка при активном движении сияния способна превратить красивые вертикальные структуры в размазанное пятно.