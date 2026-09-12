В Нефтеюганске женщину приговорили к 7,5 года колонии за организацию заказного убийства

Нефтеюганский районный суд приговорил 31-летнюю местную жительницу к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима за организацию подготовки убийства золовки по найму. Об этом сообщает прокуратура Югры.

Суд установил, что женщина из-за конфликта с сестрой мужа решила организовать ее убийство и нанять исполнителя. Довести замысел до конца не удалось благодаря действиям сотрудников полиции: один из оперативников выступил в роли предполагаемого исполнителя.

В июле 2025 года в рамках оперативных мероприятий полицейские инсценировали преступление. Получив фотографии, которые должны были подтвердить убийство женщины, заказчица передала исполнителю денежное вознаграждение, после чего ее задержали. Кроме того, суд признал ее виновной в жестоком обращении с несовершеннолетними детьми и систематическом нанесении им побоев, а также в неисполнении обязанностей по их воспитанию.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.