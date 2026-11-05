Ханты-Мансийский НПФ разыграет сертификаты Ozon в два этапа

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В ноябре и декабре пополнение счета по Программе долгосрочных сбережений даст клиентам Ханты-Мансийского НПФ шанс получить подарок. Номинал каждого сертификата 3 000 рублей.

Для участия в акции «Пополняй – выигрывай!» нужно иметь действующий договор ПДС, зарегистрироваться на пдс.двепенсии.рф/выигрывай и внести от 1 000 рублей. Каждая полная тысяча взноса по ПДС дает один шанс: например, 5 000 рублей – пять шансов. Взносы за один этап суммируются.

Акция пройдет в два этапа: с 3 по 30 ноября и с 1 по 23 декабря 2026 года. На каждом – разыграют по 45 сертификатов. Получателей определят случайным образом 4 и 24 декабря. Регистрация в ноябре действует и для второго этапа, а взносы учитываются отдельно за каждый период. Подробные условия опубликованы на сайте Ханты-Мансийского НПФ.

Пополнение ПДС приносит финансовую пользу независимо от результатов розыгрыша. Взносы увеличивают личные накопления участников программы и позволяют при соблюдении условий программы получать государственную поддержку. Она составляет до 36 000 рублей ежегодно в течение десяти лет. Размер поддержки зависит от дохода участника и суммы взносов. Для софинансирования нужно внести не менее 2 000 рублей за год.

Кроме того, участники ПДС, уплачивающие НДФЛ, могут оформить налоговый вычет при соблюдении требований законодательства. Например, при ставке 13% взнос 10 000 рублей позволяет участнику ПДС вернуть 1 300 рублей уплаченного налога.

А Ханты-Мансийский НПФ инвестирует средства участников ПДС. И чем больше сумма на счете, тем больше инвестиционного дохода в рублях может получить участник. Например, по итогам 2025 года фонд начислил инвестдоход в размере 22,72% годовых, а по итогам 2024-го – 23,41% *.

Таким образом, взносы в ПДС в Ханты-Мансийском НПФ во время акции дают участникам программы шанс выиграть сертификат Ozon, получить государственное софинансирование и вернуть часть уплаченного НДФЛ, а также увеличивают сумму, на которую может начисляться инвестиционный доход. Участие в розыгрыше, господдержка и налоговый вычет доступны при соблюдении соответствующих условий ПДС.

90 сертификатов Ozon номиналом 3 000 ₽ каждый. Срок акции: 03.11-30.12.2026. Полные условия и порядок получения призов: https://www.hmnpf.ru/press/actions/76/.

*Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходности в будущем.

Erid: 2SDnjdzpRwA

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"