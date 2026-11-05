Жители Югры выберут главную тему 2027 года

Жители Югры смогут предложить тему, которой посвятят 2027 год в регионе. Общественное обсуждение началось 5 ноября на портале «Открытый регион – Югра», сообщил губернатор Руслан Кухарук. Сбор предложений продлится до 15 ноября. Затем организаторы выберут три идеи, которые получат наибольшую поддержку жителей. Итоговое голосование пройдет с 16 по 30 ноября.

Губернатор подчеркнул, что тема года должна быть связана с конкретными проектами и отражать интересы югорчан. В 2026 году регион проводит Год молодой семьи. В официальный план вошли 59 окружных мероприятий, собственные программы подготовили муниципалитеты. При участии молодых жителей также разработали дополнительные меры поддержки семей.

Предложить идею, обсудить варианты других участников, а затем проголосовать за лучший можно на портале «Открытый регион – Югра».

Ранее siapress.ru рассказывал, что Сургут открыл пространство «ДЖЕМ» для молодых семей. Проект, реализованный в рамках тематического года, объединил гончарную мастерскую, музыкальный коворкинг, кабинет психологической помощи и другие площадки.