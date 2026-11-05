Врачи Сургута сообщили о росте числа инсультов и тяжелых случаев

В Сургутской окружной клинической больнице стали чаще лечить пациентов с инсультом. При этом врачи отмечают ‒ тяжелых случаев тоже становится больше. Об этом в интервью СИА-ПРЕСС рассказал заведующий неврологическим отделением для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, врач-невролог СОКБ Вели Мовсумов.

«В сургутских стационарах лечатся не только горожане, но и жители других муниципалитетов Югры. К октябрю 2026 года количество инсультов стало значительно больше, чем за аналогичный период 2025 года. По моим наблюдениям, инсульты стали протекать тяжелее, чем в 2024-2025 годах. Это субъективная оценка, основанная на моей практике: я работаю уже девятый год и замечаю, что пациентов становится больше, а их состояние ‒ тяжелее», ‒ указал Мовсумов.

Также в больнице стали гораздо чаще применять один из методов лечения инсульта ‒ тромболизис: пациенту вводят специальный препарат, который помогает растворить тромб и восстановить кровоток в головном мозге.

С начала 2026 года в СОКБ провели около 65 таких процедур. По словам невролога, это примерно в десять раз больше, чем годом ранее.

Однако помочь пациенту таким способом можно не всегда. Главное условие ‒ вовремя обратиться за медицинской помощью. Обычно на проведение тромболизиса есть не более четырех с половиной часов с момента появления первых признаков инсульта.

Врач напомнил: на инсульт могут указывать внезапная слабость в руке или ноге, перекос лица, нарушение речи или зрения. При таких симптомах нужно сразу вызывать скорую помощь, а не ждать, пока состояние улучшится.