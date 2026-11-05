Югра продлила выплату 4,1 млн рублей контрактникам до 30 ноября 2026 года

В Югре продлили до 30 ноября срок предоставления единовременной выплаты гражданам, заключающим контракт с Вооруженными силами России. Ее общий размер составит около 4,1 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Получить выплату смогут кандидаты, которые оформят контракт через Военный комиссариат Югры или пункт отбора в Ханты-Мансийске. В сумму входят федеральная, региональная и муниципальная части.

С учетом зарплаты в зоне СВО гарантированный доход военнослужащего, заключившего контракт в Югре, составит не менее 6,6 млн рублей за год.

«У нас, дополнительно к федеральным, действует 44 региональные меры поддержки, ориентированные как раз на участников специальной военной операции и членов их семей. Если взять муниципальный уровень, то мы подбираемся к сотне, потому что это еще плюс порядка 80 мер. Также дополнительно каждая мера где-то донастраивается», – рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра продлевала выплату 4,1 млн рублей контрактникам до 31 октября. Для иногородних кандидатов также предусмотрены компенсация проезда, проживание, питание и трансфер на время оформления. siapress.ru