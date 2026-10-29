МегаФон запустил высокотехнологичную лабораторию на кафедре связи ПГУТИ

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Оператор открыл собственную высокотехнологичную лабораторию на кафедре систем и сетей связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). На площадке студенты смогут проектировать, настраивать и тестировать сети связи. Практическая подготовка позволит выпускникам претендовать на ключевые инженерные позиции в телекоммуникационной отрасли сразу по окончании вуза.

В лаборатории будут готовить инженеров нового поколения, способных проектировать, администрировать и защищать критическую информационную инфраструктуру страны. Развернутый аппаратно-программный комплекс позволяет воспроизводить архитектуру корпоративных и операторских сетей и проверять их работу под разными настройками.

В лаборатории будущие инженеры смогут моделировать аварии на линиях связи, настраивать переключение на резервные оптические маршруты и проверять, как сеть сохраняет работоспособность в случае сбоев. Контролировать состояние оборудования и соединений локальных сетей они будут с помощью отечественных систем управления. Еще одно направление подготовки ‒ администрирование и защита сетей. Студенты научатся развертывать и масштабировать телекоммуникационные сети, управлять правами доступа и сетевыми сервисами. Они смогут настраивать маршруты передачи данных, разделять сеть на виртуальные сегменты, ограничивать доступ к ресурсам и задавать приоритеты чувствительным к задержкам сервисам.

«Открывая учебную лабораторию, мы делаем стратегический вклад в будущее всей телеком-отрасли. Проект позволит максимально сократить дистанцию между лекциями и практикой. Здесь студенты будут применять полученные теоретические знания и изучать принципы работы передового оборудования, с которым им предстоит столкнуться на реальных объектах. Возможность начать требуемую профильную подготовку еще в вузе существенно облегчит включение молодых сотрудников в работу нашей компании», ‒ отметил директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

Лаборатория станет частью совместной работы оператора и университета по подготовке специалистов для телеком-отрасли. Ранее на факультете систем и сетей связи стартовали новые ключевые образовательные инициативы, разработанные совместно со специалистами оператора. Так, курс «Сети доступа» ориентирован на практическую подготовку студентов к проектированию, настройке и эксплуатации сетей доступа операторов связи. Второй ‒ «Оптимизация параметров сетей связи», посвящен анализу, тонкой настройке и повышению эффективности телекоммуникационной инфраструктуры.

Кроме того, при поддержке МегаФона были актуализированы и разработаны новые бакалаврские программы «ТОП-ИТ СТАРТ», на которых с 1 сентября 2026 года уже обучается 115 студентов по специальностям «Информатика и вычислительная техника» (разработка веб-систем и мобильных приложений), «Информационные системы и технологии» (интеллектуальные информационные системы и технологии), «Программная инженерия» (разработка программно-информационных систем).

ПГУТИ возглавил рейтинг вузов, выпускники которых работают в технических департаментах МегаФона ‒ на него приходится 9%. Далее следуют Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций (СПбГУТ) им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. В топ-5 также вошли Московский технический университет связи и информации (МТУСИ) и Южный федеральный университет.

Так, специалисты направления транспортной сети МегаФона чаще всего получали образование именно в ПГУТИ, эксперты опорной сети ‒ в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Выпускники МТУСИ преимущественно работают над радиопланированием и оптимизацией сети.

Открытие лаборатории состоялось на Дне индустриального партнера. В рамках мероприятия студенты также познакомились с технологиями МегаФона и со специалистами компании обсудили возможности и планирование будущей карьеры.

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