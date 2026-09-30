Жители Югры все чаще доверяют цифровую безопасность ИИ-ассистенту Еве

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Виртуальные помощники все чаще становятся для жителей Югры инструментом цифровой безопасности. За год спрос на возможности ассистента Ева от МегаФона, который блокирует спам-звонки и имеет встроенный искусственный интеллект для защиты от мошенников, вырос на 25%. Среди пользователей расширенных функций безопасности преобладают мужчины ‒ на них приходится 60% аудитории, следует из анализа массива обезличенных данных.

Основная аудитория виртуального ассистента в регионе ‒ абоненты старше 30 лет. На возрастную группу 31-45 лет приходится 45% активных пользователей Евы, еще 38% ‒ на абонентов от 46 до 65 лет. Доля старшего поколения (65+) составляет 7%.

Помимо блокировки нежелательных звонков пользователи все чаще подключают функции выявления синтезированной речи, распознавания дипфейков и защиты близких в рамках опции «Семейная безопасность+».

«Мошенники все активнее используют новые технологии ‒ от синтезированной речи до дипфейков, поэтому инструменты защиты тоже должны постоянно развиваться. Мы расширяем возможности Евы, чтобы она не только блокировала спам, но и помогала распознавать более сложные мошеннические сценарии. Рост интереса к таким функциям показывает, что наши клиенты все чаще готовы использовать ИИ для собственной цифровой безопасности», ‒ рассказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов.

Ежемесячно Ева блокирует более 25 млн нежелательных и потенциально мошеннических звонков абонентам МегаФона. Максимальное число блокировок в этом году пришлось на июнь ‒ показатель оказался на 23% выше среднемесячного.

Наиболее активно Евой пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарской и Ростовской областей и Башкортостана. В десятку регионов вошел и Ханты-Мансийский автономный округ, опередив Красноярский край, Саратовскую и оренбургскую области, Дагестан и Татарстан.

Erid: 2SDnjepkLRh

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