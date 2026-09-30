Воспитатель из Югры с 36-летним стажем получила пожизненную доплату к пенсии

Erid: 2SDnjduE3m5

Ханты-Мансийский НПФ назначил дополнительную пенсию Галине Скляренко, которая 36 лет проработала в дошкольном образовании Югры. Единовременно она получила 487 263 рубля. Кроме того, в течение пяти лет ей будут выплачивать 19 270 рублей в месяц и потом по 4 736 рублей в месяц пожизненно.

В воскресенье в России отмечался День воспитателя и всех дошкольных работников. Среди участников программы «Две пенсии для бюджетников» – более 10 тысяч работников дошкольных учреждений Югры. Галина Скляренко – одна из них.

Она работала воспитателем, затем заведовала детским садом «Буратино» в поселке Каркатеево Нефтеюганского района. Об окружной программе дополнительного пенсионного обеспечения узнала на встрече со специалистами Ханты-Мансийского НПФ. Изучила условия и одной из первых в коллективе решила участвовать.

Начала с минимального взноса. «Я его не ощущала абсолютно», – вспоминает Галина Скляренко. Позже, когда выросла зарплата, и приблизилось время выхода на пенсию, она увеличила размер взносов, чтобы накопить больше.

Программа «Две пенсии для бюджетников» позволяет работникам бюджетной сферы Югры сформировать дополнительную пенсию. Участник делает личные взносы, которые софинансируются за счет средств бюджета автономного округа. На сформированные накопления Ханты-Мансийский НПФ начисляет инвестиционный доход.

В июле 2026 года Галина Скляренко оформила выплаты. Единовременно ей назначили 487 263 рубля, еще 19 270 рублей она будет получать ежемесячно в течение пяти лет и по 4 736 рублей ежемесячно – пожизненно. «У меня однозначно было удовлетворение от того, что я приняла верное решение. Понимаю, что к моей пенсии есть дополнительный доход», – говорит Галина Скляренко.

Дополнительное пенсионное обеспечение работников бюджетной сферы действует в Югре с 2004 года. Сейчас оно реализуется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2011 года № 64-оз «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». Участниками программы «Две пенсии для бюджетников» являются более 50 тысячи югорчан, свыше 10 тысяч из них уже получают выплаты.

Справка

АО «Ханты-Мансийский НПФ» работает на пенсионном рынке с 1995 года. Клиентами фонда являются около 370 тысяч человек. Ханты-Мансийский НПФ работает в сфере негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования и формирования долгосрочных сбережений.

Erid: 2SDnjduE3m5

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Мансийский НПФ"