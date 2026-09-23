Акселератор технологических стартапов Югры открыл шестой сезон

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В Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре в шестой раз начинает работу Акселератор технологических стартапов. Организатор программы ‒ АУ «Технопарк высоких технологий» при поддержке Правительства Югры.

Проект направлен на поддержку студентов, молодых специалистов, разработчиков, исследователей, предпринимателей и проектных команд, развивающих технологические идеи, прототипы или действующие бизнесы. Акселератор помогает участникам пройти путь от прототипа до проработанного проекта, готового к презентации экспертному сообществу, потенциальным партнерам и инвесторам.

В 2026 году тематические направления Акселератора сфокусированы на национальных проектах технологического лидерства. Среди них ‒ беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, новые материалы и химия, атомные и энергетические технологии, технологии сбережения здоровья, биоэкономика, а также транспорт, космос и продовольственная безопасность.

В Акселератор будут отобраны 50 проектов-участников. После образовательного этапа и индивидуальной работы с трекерами в финал выйдут 15 команд, а 5 победителей получат гранты по 2 млн рублей на пилотные внедрения своих разработок.

Программа включает интенсивный образовательный блок, где участники осваивают инструменты развития технологических проектов, затем ‒ этап трекинга: индивидуальная и командная работа с экспертами и трекерами по доработке продукта, уточнению бизнес-модели, подготовке презентации и стратегии вывода на рынок. Финалом станет Демо-день, на котором команды представят свои проекты экспертному жюри.

Игорь Анфалов, директор АУ «Технопарк высоких технологий»:

«Шестой сезон Акселератора ‒ это еще один шаг в развитии инновационной экосистемы Югры. Мы расширили треки до девяти ключевых направлений, чтобы охватить максимальное число технологических решений, востребованных как в регионе, так и в России. Наша задача ‒ не просто определить сильнейших и выдать гранты, а выстроить мосты между стартапами и крупными заказчиками, чтобы каждый проект получил реальный шанс на внедрение. Уверен, что участники этого сезона удивят нас амбициозными идеями и практическими результатами. За пять предыдущих лет мы получили более 900 заявок из более чем 40 субъектов РФ ‒ это доказывает, что Акселератор стал настоящей точкой притяжения для технологических предпринимателей по всей стране».

Евгений Фрунза, генеральный директор ООО «Зеленка Лабс», финалист Акселератора 2025 года:



«Акселератор технологических стартапов Югры ‒ это уникальный драйвер роста. Он помог нам не только доработать бизнес-модель, но и поверить в свои силы. Результатом участия стал наш переезд в столицу округа на площадку Технопарка: мы обрели профессиональное сообщество и ресурсы, чтобы выйти на новый уровень. Для нашего стартапа это был главный импульс к движению вперед!»

Азамат Куланбаев, генеральный директор ООО «Арпикон», победитель Акселератора 2021 года:

«Акселератор помог компании «Арпикон» превратить технологию в работающий бизнес. Победа в 2021 году дала нам не только ресурсы для роста, но и доверие крупных заказчиков. Это мощный старт, который меняет судьбу любого проекта».

Заявки принимаются с 19 августа по 23 сентября на официальном сайте Акселератора: https://startupugra.tech/.

Организаторы приглашают вузы, технопарки, научные организации, студенческие объединения, молодежные предпринимательские сообщества и институты развития распространить информацию о старте Акселератора среди потенциальных участников.

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Справочная информация:

АУ «Технопарк высоких технологий» – региональный оператор Фонда «Сколково», является институтом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который предоставляет и развивает комплекс услуг, ориентированных на создание инновационных компаний и реализацию инновационных проектов уже действующих компаний в Югре. Миссия Технопарка: разработка и внедрение новых направлений развития инноваций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, поиск современных идей и технологий, обеспечивающих инновационное социально-экономическое развитие Югры, содействие формированию кадрового и научно-технического потенциала региона на основе интеграции производства (бизнеса), науки, образования.

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