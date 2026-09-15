​Ханты-Мансийский НПФ подготовил подарки для призеров спортивных забегов в нескольких городах Югры

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Поддержка одного из крупнейших спортивных событий региона для Ханты-Мансийского НПФ уже стала ежегодной традицией. В 2026 году компания выступила спонсором трассы в Ханты-Мансийске и подготовила подарки для призёров спортивных забегов в нескольких городах Югры.

В Ханты-Мансийске подарки получили призёры категории «Ветераны». Для Ханты-Мансийского НПФ это важная часть участия в мероприятии: компания поддерживает стремление людей сохранять активный образ жизни и интерес к спорту в любом возрасте.

Подарки Ханты-Мансийского НПФ также получили призёры спортивных забегов в Сургуте и самые активные семьи Нефтеюганске. В Нижневартовске спортивные старты ещё впереди, их призёрам компания также подготовила подарки.

Ханты-Мансийский НПФ поддерживает «Кросс нации» из года в год. Для компании это возможность участвовать в общественной жизни региона, поддерживать массовый спорт и проекты,

Ханты-Мансийский НПФ работает на рынке пенсионного обеспечения с 1995 года, занимается обязательным пенсионным страхованием и формированием долгосрочных сбережений, реализует региональную программу «Две пенсии для бюджетников». Клиентами фонда являются около 370 тысяч человек.

Erid: 2SDnjeP1wkw

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"