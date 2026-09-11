Офис Сбера в Нефтеюганске стал светлее и технологичнее

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Обновленный офис Сбера открылся после модернизации в Нефтеюганске по адресу 16 микрорайон А, строение 50. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей. Здесь можно получить классические финансовые продукты и услуги, а также нефинансовые сервисы и продукты компаний-партнеров банка.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Офис Сбера в Нефтеюганске – один из крупнейших в Югре и третий по значимости в регионе. Ежедневно здесь обслуживают около 550 клиентов, которым помогают 30 квалифицированных специалистов. В отделении доступен полный спектр услуг для всех категорий: от частных лиц до бизнеса и клиентов премиального обслуживания. После обновления офис стал светлее, получил современный дизайн и инновационные цифровые решения. Мы стремимся сделать каждое посещение Сбера для наших клиентов полезным и приятным».

Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно оформить ипотечную сделку, установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое. В зоне SberDevices предлагают протестировать умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки и др.

Erid: 2SDnjdBhgd9

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"