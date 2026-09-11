Сургутяне получили 350 штрафов и блокировок за нарушения на электросамокатах

С начала сезона жители Сургута получили 350 штрафов и блокировок за нарушения на прокатных электросамокатах. Чаще всего горожане ездили вдвоем и не спешивались на пешеходных переходах. Также блокировали аккаунты, которыми пользовались несовершеннолетние, рассказала СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

За восемь месяцев сотрудники ГАИ выявили 293 нарушения ПДД с участием СИМ. За это же время произошло десять аварий с электросамокатами, пострадали десять человек. Погибших нет. В статистике учитываются и прокатные, и личные самокаты.

При этом электросамокаты остаются популярным транспортом. С апреля сургутяне совершили более 830 тысяч поездок. Сейчас в городе работает один сервис проката – Whoosh, который разместил около двух тысяч самокатов.

Напоминаем, для СИМ в городе действуют территориальные ограничения. В частности, в этом году движение электросамокатов запретили на улице Университетской от Маяковского до Пролетарского со стороны парка «За Саймой».