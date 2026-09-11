В Тюменской области к выборам подготовили 1968 общественных наблюдателей

В Тюменской области к сентябрьским выборам подготовили и распределили по участковым комиссиям 1968 общественных наблюдателей. Их готовность обсудили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами, сообщает «Тюменская область сегодня». В сентябре в регионе пройдут выборы депутатов Государственной Думы, Тюменской областной Думы, а в отдельных муниципалитетах — депутатов местного уровня.

Руководитель Общественного штаба Геннадий Чеботарев сообщил, что в этом году штаб работает на новой площадке — в Тюменском государственном университете. К работе также подключились специалисты по избирательному и конституционному праву, преподаватели и эксперты Школы права и управления ТюмГУ.

«Наш штаб пополнился специалистами, экспертами в сфере избирательного права, в сфере конституционного права. Это как раз свидетельствует о большей значимости деятельности нашего штаба, о более высоком уровне подготовки наблюдателей», — отметил Геннадий Чеботарев.

С 28 июня до конца августа в Тюмени и муниципалитетах региона провели 30 очных семинаров. Обучение прошли более 2 тысяч человек. Совет Общественной палаты Тюменской области подобрал и утвердил 1968 наблюдателей, после чего их распределили по участковым комиссиям.

Секретарь Тюменской областной избирательной комиссии Дмитрий Прокопьев отметил, что общественное наблюдение уже несколько избирательных циклов помогает обеспечивать открытость выборов. «Общественные наблюдатели – это наблюдатели независимые, которые прошли значительное обучение. Они могут и умеют наблюдать за выборами», — дал оценку уровню подготовки наблюдателей Дмитрий Прокопьев.