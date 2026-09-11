В новый сезон финансовый рынок России входит в равновесном состоянии

На прежнем уровне в 14% сохранил Банк России ключевую ставку на заседании в пятницу. Эксперты констатировали, что финансовый рынок входит в осенний период в равновесном состоянии, а банки продолжат конкурировать за средства клиентов.

«Для тех, кто предпочитает сберегать, текущая пауза регулятора — своего рода «тихая гавань». В дальнейшем каждое снижение ключевой ставки в первую очередь будет влиять на короткие депозиты», — прогнозирует последствия топ-менеджер ВТБ Роман Шаехов.

На кредитном рынке эксперты также обещают стабильность как минимум до конца октября. Ставки по розничным кредитам, снизившиеся с пиковых значений, сейчас закрепились на текущем уровне.