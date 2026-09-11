Уралсиб вошел в десятку лидеров автокредитования

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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга российских банков по автокредитному портфелю (8-е место) и его приросту (7-е место) по итогам первого полугодия 2026 года. Исследование подготовил портал Бробанк.ру – эксперты проанализировали отчетность 100 крупнейших банков по портфелю кредитов физлицам (на 01.07.2026 года).

В рейтинге участвовали российские банки, опубликовавшие отчетность по МСФО за первое полугодие 2026 года, в основе ранжирования – объем валовой балансовой стоимости автокредитов в банках на 1 июля 2026 года. Автокредитный портфель Уралсиба составил 88,4 млрд рублей (на 30.06.2026 г.), прирост за 6 месяцев – 4,16 млрд рублей (+ 4,94%).

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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