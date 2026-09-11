​Финансовая подушка россиян стала объемнее на 17%

Аналитики оценили накопительное поведение россиян, получающих регулярные зарплатные зачисления. Выяснилось, что за год сумма их вкладов выросла в среднем на 17%.

Получатели ежемесячного дохода в размере до 30 тысяч рублей хранят на депозитах в среднем 69 тысяч рублей, это на 15% больше, чем годом ранее. В группе с зарплатой от 30 до 60 тысяч рублей средняя сумма накоплений составляет 107 тысяч рублей, прирост составил 20%. А при доходе от 60 до 100 тысяч финансовая подушка увеличилась на 11% до 140 тысяч рублей, посчитали в ВТБ.

Получатели дохода в диапазоне от 100 до 150 тысяч накопили в среднем 217 тысяч рублей (+20%), а с доходом от 150 до 200 тысяч — 354 тысячи, рост также на 20%. Очевидно, что наиболее крупная сумма сбережений оказалась у тех, чья зарплата свыше 200 тысяч рублей. В среднем это 1,8 миллиона рублей, что на 13% больше, чем в 2025.