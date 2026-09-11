В Тобольске строят четырехзвездочный отель на 120 номеров

В Тобольске строят четырехзвездочный гостиничный комплекс на 120 номеров с крупным СПА-центром и тремя конференц-залами вместимостью до 200 человек. Объем инвестиций составляет 2,5-2,7 млрд рублей, завершить строительство планируют в IV квартале 2027 года, сообщает «Тюменская область сегодня». Готовность объекта сейчас оценивается примерно в 65%. Строительство началось в 2025 году, проект получил государственную поддержку, в том числе льготное финансирование.

Необходимость расширения гостиничного фонда связывают с ростом туристического потока. В 2025 году Тобольск посетили около 390 тысяч туристов, а к 2030 году регион рассчитывает увеличить этот показатель примерно до 700 тысяч человек. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила, что особенно остро нехватка гостиничных номеров ощущается в праздники и во время крупных мероприятий.

По ее словам, реализуемые в городе проекты позволят создать около 500 новых гостиничных номеров и закрыть примерно половину существующего дефицита. Дополнительная инфраструктура также должна помочь туристам проводить в Тобольске больше времени.

Новый комплекс рассчитан не только на туристов, но и на участников деловых мероприятий. Одной из его особенностей станет расположение с видом на Тобольский кремль. В проекте предусмотрен клубный этаж с номерами, ориентированными на историческую панораму города.

«Это будет гостиница более высокой категории – 4+. Здесь запланированы конференц-залы, большая СПА-зона и инфраструктура для деловых туристов. При этом такого объекта с видом на кремль в Тобольске сейчас нет», — подчеркнула Мария Трофимова.