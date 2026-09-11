Сквер в центре Сургута получил новую жизнь в Год единства народов России

В Год единства народов России Сквер Дружбы народов в Сургуте получил первое за много лет масштабное обновление. Здесь появились новые дорожки, освещение, скамейки и входная группа, а в следующем году территорию планируют дополнить новыми объектами.

«Дали вторую жизнь Скверу дружбы народов. Это особенно символично в Год единства народов России. Сургут — город, где инициативные жители, представители бизнес-сообщества выступают одним целым и делают наш город современным, красивым и благоприятным для жизни. Идея сквера — в людях, проживающих в Сургуте», — объяснил Глава города Максим Слепов.

«Ранее благоустройство здесь не проводилось. Благодаря активному участию жителей города в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» мы получили федеральное и окружное софинансирование на реализацию благоустройства городских пространств. Поэтому удалось сохранить муниципальные средства. В итоге было принято решение в первую очередь провести работы именно в Сквере дружбы народов, приурочив это к Году единства народов России. Отмечу, что при обновлении объекта ни одно дерево не было убрано», – обозначила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Капитальный ремонт сквера длился чуть больше двух месяцев: к демонтажу подрядчик приступил 16 июня, а уже 31 августа были завершены все основные работы. Привычную планировку сквера менять не стали. Старое асфальтовое покрытие дорожек демонтировали и заменили крупноформатной тротуарной плиткой, обновили ступени и сделали более удобный спуск.

Исполнительный директор подрядной организации Кирилл Максименко подчеркнул, чтоработы шли поэтапно: «В первую очередь здесь произведены демонтаж старой дорожно-тропиночной сети и подготовка участка. Дальше выполнялась укладка новой дорожно-тропиночной сети и тротуарной плитки – порядка четырех тысяч квадратных метров. На объекте постоянно работала бригада в составе порядка 10-ти человек. Мы ранее уже благоустраивали парки и скверы в городе, поэтому план работ нам был знаком».

Кроме того, подрядная организация поддержала Администрацию и выполнила дополнительные работы за счет собственных средств – обновила тротуары, ведущие к скверу, и уложила плитку возле входной группы со стороны улиц Майской и Декабристов.

Одним из главных изменений стало освещение. В сквере установили 65 новых опор со светильниками, в том числе на участках, где раньше освещения не было. «Это анодированные опоры освещения, которые очень хорошо себя зарекомендовали в наших условиях. Они не ржавеют. Помимо этого, они еще и «умные»: освещение можно регулировать, чтобы оно было максимально комфортным для посетителей», – рассказала Ирина Николаенко. Стало значительно больше и мест для отдыха: количество скамеек увеличили примерно в три раза – до 30.

Площадь территории составляет около 2,1 гектара, из которых порядка 4,1 тысячи квадратных метров занимает дорожно-тропиночная сеть. Кстати, при проведении работ не срубили ни одного дерева: там, где растения оказывались рядом с дорожками, новое покрытие укладывали в обход стволов. На этом работы не заканчиваются. Уже в сентябре в сквере планируют высадить новые деревья и кустарники – ели, рябины, черемуху и сирень. Центральная площадка пустой не останется.

В 2027 году власти хотят продолжить работу со сквером – уже не столько ремонтировать его, сколько наполнять смыслами. «Планируется установка как раз в центре этой площади какого-то скульптурного или арт-объекта. Скорее всего, это будет скульптурная композиция, которая символизировала бы понятие дружбы народов, единства народов нашей страны», – рассказала директор учреждения.

Кроме того, власти уже заключили контракт на создание новой деревянной фотозоны с элементами нового фирменного стиля Сургута. На центральную площадку сквера вывели розетку на 220 вольт, поэтому здесь можно будет организовывать городские мероприятия.

При поддержке Администрации Сургута