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Эксперты оценили перспективы золота на долгосрочную перспективу

​Эксперты на Восточном экономическом форуме обсудили перспективы золота

Эксперты оценили перспективы золота на долгосрочную перспективу
Фото Magnific

Инвестиции в драгоценный металл после после резкого роста котировок обсудили эксперты на Восточном экономическом форуме. Рекомендации по доле металла в портфеле инвесторов в основном пересмотрели.

«Если раньше я говорил, что золото нужно держать в районе 10%, мы доходили до этой доли, то сейчас я считаю, что оптимально — 5%. И перспективы, опять же, долгосрочные. Стратегическая роль золота никуда не делась», — заявил зампред ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на полях форума. По его словам, еще в январе он предупреждал о перегреве рынка золота и предлагал фиксировать цену на тех уровнях.

Сегодня, по мнению банкира, металл вновь представляет интересный актив для покупки. Долгосрочные перспективы золота участники рынка также оценивают высоко. Замминистра финансов Алексей Моисеев, рассуждая об инвестициях в золото, ссылался на исследование, согласно которому цена металла на горизонте нескольких десятилетий может вырасти до 35 тыс. долларов за унцию.


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Сегодня в 18:10, просмотров: 216, комментариев: 0
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