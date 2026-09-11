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В Югре суд выписал штраф отцу за избиение собственной дочери

Суд Югры оштрафовал отца на 5 тысяч рублей за избиение собственного ребенка

В Югре суд выписал штраф отцу за избиение собственной дочери
Фото pixabay.com

Суд в Югре оштрафовал мужчину на 5 тысяч рублей за применение физической силы к несовершеннолетней дочери. Было установил, что отец ударил свою дочь, но это, по счастью, не понесло ущерба ее здоровью. Дело рассмотрели по статье 6.1.1 КоАП РФ о побоях, сообщает пресс-служба судов Югры.

На заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся и извинился перед дочерью. При назначении наказания суд также учел его положительные характеристики с места жительства и работы и отсутствие прежних административных взысканий. Отягчающих обстоятельств не установили.

Суд напомнил, что семейное законодательство запрещает применение силы к детям. Родители несут ответственность за их воспитание и развитие и обязаны заботиться об их здоровье. Постановление пока не вступило в законную силу.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 236, комментариев: 0
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