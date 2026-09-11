В Сургуте открыли пространство «ДЖЕМ» для молодых семей

В Сургуте открыли новое пространство для молодых семей «ДЖЕМ» площадью около 600 квадратных метров. Проект реализовали по инициативе жителей с помощью механизма инициативного бюджетирования, сообщает администрация Сургута.

Пространство разместили на базе Молодежного Центра Технического Моделирования «Амулет» МБУ «Вариант». Здесь оборудовали гончарную мастерскую, музыкальный коворкинг, кабинет психологической помощи, клуб авиамоделирования и игровую комнату для маленьких посетителей. Всего в «ДЖЕМе» доступно более 10 видов активностей.

Глава Сургута Максим Слепов отметил, что проект стал победителем городского конкурса инициативных проектов в 2024 году.

«Сургут – город молодых. Символично, что именно в Год молодой семьи в Югре вместе с молодыми родителями, подрастающим поколением сургутян мы открыли пространство для молодых семей «ДЖЕМ». Примечательно, что это – инициативный проект. Сургут первым в Югре пошел таким путем. То есть, наша молодежь – «Клуб молодых семей» МБУ «Вариант» – сами придумали, обосновали свою идею и доказали, что средства будут работать на благо сургутян. Проект стал победителем городского конкурса инициативных проектов в 2024 году. Каждый рубль, вложенный в эти пространства, работает на главную задачу – поддержку молодых семей и счастливое детство в Сургуте!», — обозначил Максим Слепов.

Многодетная мама Анастасия Галиахматова посетила пространство вместе с пятимесячным ребенком и отметила разнообразие занятий.

«Нравится, что в Сургуте создают пространства, которые предназначены для наших семей. Можно прийти и обязательно найти интересное занятие. Мы прогулялись с малышом, очень много развлечений – от рисования до авиамоделирования. Планируем снова посетить «Джем», — подчеркнула сургутянка.

Открытие прошло в рамках фестиваля «Югра – вместе» и в Год молодой семьи в Югре. В 2026 году в Сургуте планируют реализовать 12 инициативных проектов, поддержанных городской администрацией.