Медианная зарплата курьеров в России выросла до 125,5 тысячи рублей

Медианная предлагаемая зарплата доставщиков в России во II квартале 2026 года достигла 125 550 рублей в месяц, увеличившись за год на 23%. При этом число вакансий в этой сфере выросло на 124%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Аналитического центра Российской индустрии рекламы.

Курьеры стали самой высокооплачиваемой категорией среди пяти групп операционного персонала, которые анализировали авторы исследования. Основной спрос на таких работников формирует розничная торговля — на нее приходится 72% вакансий. Еще 19% обеспечивает сфера перевозок и логистики, 6% — гостинично-ресторанный бизнес. При этом число резюме доставщиков за год увеличилось лишь на 30%, заметно отстав от темпов роста вакансий.

В АЦ РИР объяснили рост зарплат нехваткой работников при сохраняющемся высоком спросе на услуги доставки. Дополнительными факторами специалисты называют физическую и моральную сложность работы, высокую текучесть кадров и распространение гибких форматов занятости.

На втором месте по уровню предлагаемых зарплат оказались супервайзеры — в среднем 120 тысяч рублей в месяц, что на 16% больше, чем годом ранее. При этом число вакансий для них сократилось на 10%, а резюме стало больше на 12%. Медианная зарплата кладовщиков выросла на 13% — до 70 тысяч рублей. Количество вакансий увеличилось на 40%, резюме — на 30%.

Продавцам-консультантам работодатели предлагали в среднем 56,9 тысячи рублей в месяц, на 4% больше прошлогоднего уровня. Вакансий стало меньше на 10%, тогда как число резюме выросло на 36%. У мерчандайзеров медианная зарплата увеличилась на 12% — до 56,3 тысячи рублей. Количество вакансий выросло на 8%, а резюме — на 35%.

Ранее Югра стала вторым на Урале регионом по востребованности курьеров на рынке труда.