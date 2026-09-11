Школы Сургута перейдут на дистанционное обучение сентября из-за выборов

Школы Сургута перейдут на дистанционное обучение на время проведения выборов. Об этом сообщает sitv.ru со ссылкой на администрацию города. Во всех школах, кроме одной, размещены избирательные участки. Чтобы голосование и подготовка помещений не мешали учебному процессу, занятия временно проведут онлайн.

Выборы пройдут 18-20 сентября. Дистанционно школьники будут учиться 18, 19 и 21 сентября. При этом в отдельных образовательных учреждениях очные занятия могут отменить и 17 сентября, накануне начала голосования. Подробную информацию по каждой школе родителям и детям сообщат директора образовательных учреждений и классные руководители.

Сургутяне 18-20 сентября будут выбирать депутатов в парламенты четырех уровней: городскую, окружную, Тюменскую областную и Государственную Думу.

Школьники Сургута и Югры уже успели на один день частично уйти на дистант. 9 сентября в регионе была объявлена сначала беспилотная опасность, а потом режим угрозы атак БПЛА, который означает непосредственный прилет воздушных объектов на территорию округа. В связи с этим вторые смены всех школ региона были переведены на дистанционное обучение.