В аэропорту Нижневартовска установят два телетрапа до конца 2026 года

В аэропорту Нижневартовска устанавливают два стационарных телетрапа, по которым пассажиры смогут заходить в самолеты напрямую из терминала. Ввести оборудование в эксплуатацию планируют до конца 2026 года, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Телетрапы монтируют у выходов на внутренние и международные рейсы. По оценке подрядчика, их использование позволит сократить обслуживание рейса минимум на 15-20 минут, поскольку пассажиров не придется перевозить к самолетам на автобусах. Новое оборудование также должно повысить безопасность на перроне и сделать посадку комфортнее в мороз, дождь и ветер. Для маломобильных пассажиров путь до самолета станет проще.

Телетрапы производит китайская корпорация CIMC TIANDA. Оборудование адаптировали к низким температурам и требованиям российских авиационных стандартов. Установка телетрапов входит в проект капитального ремонта терминала внутренних воздушных линий. Кроме них, в аэропорту обновляют систему управления перронным движением, расширяют залы ожидания перед посадкой, устанавливают эскалаторы и меняют витражный фасад. Работы проводят без остановки полетов.

Цель модернизации — привлечь новых перевозчиков и увеличить пассажиропоток. Весной на маршрут Нижневартовск — Москва вернулся лоукостер «Победа», после чего цены на прямые рейсы в столицу снизились.

Между тем в аэропорту Сургута первые телетрапы появились почти 20 лет назад — они были запущены в январе 2007 года.