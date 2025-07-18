Женщина без прав устроила массовое ДТП в Нижневартовске

Вечером 17 июля на улице Северная в Нижневартовске произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. По предварительной информации, 58‑летняя женщина за рулем «Toyota» не выдержала безопасную дистанцию и въехала в остановившийся впереди «Daewoo».

«Около 17:39 на улице Северная, 58-летняя женщина, управляя «Toyota», по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию до впереди остановившегося автомобиля и допустила столкновение с «Daewoo», который от удара наехал на «Honda», а «Honda» на «Nissan», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

В аварии пострадали водитель и пассажирка «Daewoo».

Как уточнили в ГАИ, это стало единственным ДТП, зарегистрированным в Югре за прошедшие сутки.