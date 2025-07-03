Нижневартовские врачи успешно устранили опасную аневризму грудной аорты

В Нижневартовской окружной клинической больнице врачи провели сложную операцию по стентированию аневризмы грудной части аорты. Женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на боль в груди, которая не проходила больше месяца. Ранее проведенные обследования, в том числе ЭКГ, не выявляли патологий, сообщает окружной Депздрав.

Только в приемном покое больницы при КТ-ангиографии удалось установить истинную причину: у пациентки обнаружили аневризму грудной аорты значительных размеров. Ситуацию осложнял гипертонический криз ‒ давление было высоким, а значит, возрастал риск разрыва сосуда. Женщину срочно госпитализировали в реанимацию, где начали снижать давление с помощью лекарств.

Чтобы точно подобрать размер необходимого стент-графта, снимки направили в Москву. Параллельно в больнице собрали врачебную комиссию и экстренно оформили закупку. Всего через два дня нужный стент доставили из столицы.

«В этот же день была проведена операция: аневризму необходимо было выключить из кровотока, так как у пациентки постепенно снижался гемоглобин из-за кровопотери. Провели гемотрансфузию, восполнив кровопотерю и успешно имплантировали стентграф», ‒ рассказал заведующий отделением рентгенхиругических методов диагностики и лечения Станислав Пелевин.

Сейчас состояние пациентки стабильно, она проходит курс реабилитации и готовится к выписке.