На перекрестке в Нижневартовске столкнулись три авто, есть пострадавшие

Накануне, 1 марта, в Нижневартовске на улице Индустриальная произошло ДТП с участием трех легковушек. По предварительным данным, водитель «Mazda» проехал регулируемый перекресток на красный свет, столкнулся с автомобилем «Toyota», а после наехал на «Ладу», сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«1 марта 2025 года около 19:45 на улице Индустриальная, 34-летний водитель «Mazda», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Toyota», с последующим наездом на стоящее перед перекрестком транспортное средство «Лада», – указали в сообщении.

В ДТП пострадали два человека – 26-летний водитель и 23-летний пассажир «Toyota».