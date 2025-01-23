В Нижневартовске построят новую ледовую арену

В Нижневартовске построят новый спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

«Сегодня подписали концессионное соглашение с ООО «ФК Львы» о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной. Объект будет возведен в 20 квартале (створ улиц Восточный проезд – Романтиков)», – передает мэр Нижневартовска.

Глава города уверен, что спорткомплекс станет местом, в котором будут расти новые чемпионы.