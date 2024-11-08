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​В Нижневартовске создаются новые объекты благоустройства

Руслан Кухарук оценил строительство дорожной сети в Нижневартовске

​В Нижневартовске создаются новые объекты благоустройства
Фото: «Югра» / vk.com

Власти Нижневартовска расширяют транспортную сеть и объекты благоустройства города. Так, уже завершилось строительство бульвара в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийской, говорится на сайте правительства Югры.

«В рамках реализации благоустройства бульвара завершены работы по устройству тротуарных дорожек, вело- и беговой дорожки, озеленению территории, освещению, видеонаблюдению, оповещению и установке малых архитектурных форм. Также в Нижневартовске продолжается строительство улиц Северной и Первопоселенцев в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России, и федеральной программы «Стимул», ‒ указали в сообщении.

Проект предусматривает ремонт четырех участков городских дорог: по улице Мира (от улицы Чапаева до Дзержинского и улицы Дзержинского до Нефтяников); по улице Интернациональной (от улицы Северной до АГЗС и от АГЗС до транспортной развязки «Бегущая лань»).

Кроме того, в Нижневартовске на 2,5 километра расширится дорожная сеть. На новых улицах появятся четыре полосы движения, ширина проезжей части ‒ 15 метров, ширина тротуара ‒ три метра. Новые дороги будут иметь асфальтобетонное покрытие с дождевой канализацией, наружным освещением и озеленением прилегающей территории.

«Проект «Стимул» ‒ это привязка к новым квадратным метрам жилья. Транспортная магистраль уже есть, необходимо проанализировать ситуацию по каждой площадке и создавать потенциал будущего развития района», ‒ отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.

По словам подрядчика, все работы уже завершены. Объект введут в эксплуатацию до конца ноября текущего года.

Помимо этого, губернатор Югры поручил главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко проработать действующую маршрутную сеть с учетом новой магистрали.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 92, комментариев: 0
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