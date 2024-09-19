Роспотребнадзор выявил нарушения в школьном питании Нижневартовска

Роспотребнадзора по ХМАО доложил о многочисленных жалобах родителей школьников Нижневартовска на качество питания в школах, сообщает телеграм-канал ведомства.

Претензии начали появляться с 3 сентября. В этот день родители заявили, что дети в некоторых школах не получили положенное бесплатное питание, а в других – только булочку и мандарин.

Ответственным за организацию горячего питания в текущем учебном году стало ООО «Азбука питания». Специалисты Роспотребнадзора совместно с прокуратурой провели проверку в 23 школах и выявили серьезные нарушения.

«В ходе проверки были выявлены множественные нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов. В связи с этим на ООО «Азбука питания» составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ, что может повлечь наложение штрафа в размере от 100 тысяч рублей», – рассказали в источнике.

Роспотребнадзор Югры продолжает следить за ситуацией в школах Нижневартовска, проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее siapress.ru писал, что в школах Нижневартовска выявили продукты с истекшим сроком годности.