В ДТП в Нижневартовске пострадал маленький ребенок

В минувшее воскресенье, 15 сентября, на улице Северная в Нижневартовске произошло столкновение двух легковушек. В результате аварии восьмимесячный пассажир Subaru получил травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 19:15 на улице Северная в городе Нижневартовск, 36-летний водитель Subaru, по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении транспортному средству Renault, движущемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении.

Всего за выходные на дорогах ХМАО зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо человек получили травмы, в том числе один ребенок.