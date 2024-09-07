В ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск» погибли два взрослых и годовалый ребенок

Вчера, 6 сентября, на 155 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, 22-летний водитель «ISUZU» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Subaru IMPREZA», сообщает группа «Полиция Югры».

«6 сентября около 19:40 на 155 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск», по предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «ISUZU», двигаясь со стороны Нижневартовска в сторону Сургута, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Subaru IMPREZA» под управлением водителя 1980 года рождения», – указали в сообщении.

В ДТП погибли водитель «Subaru» и два его пассажира: 43-летняя женщина и мальчик 2023 года рождения. Травмы получили десятилетняя пассажирка «Subaru» и водитель автомобиля «ISUZU».