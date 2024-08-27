В Нижневартовске ищут нового хозяина для миниатюрного гепарда

В Нижневартовске появился необычный лот – котенок породы саванна F1, внешне напоминающий смесь гепарда, рыси и кошки. Необычный питомец выставлен на продажу за 250 тысяч рублей. Объявление размещено на «Авито».

«Девочка одиннадцать месяцев, документы имеются, не стерилизованная», – пишет продавец.

Как отмечают в открытых источниках, кошки этой породы не только красивы, но и легко поддаются дрессировке, хорошо уживаются с собаками, любят купаться и не переносят холод. Эта редкая порода привлекает внимание благодаря своей экзотической внешности, напоминающей диких животных. Взрослая особь может достигать до полутора метров в длину.