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При рекультивации мусорного полигона в Нижневартовске пропали миллионы

Прокуратура обнаружила пропажу миллионов при рекультивации мусорного полигона в Нижневартовске

При рекультивации мусорного полигона в Нижневартовске пропали миллионы
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске прокуратура совместно с ФСБ и Счетной палатой проверила выполнение контракта по рекультивации полигона для отходов в рамках нацпроекта «Экология». Выяснилось, что часть выполненных работ не соответствовала требованиям проектной документации, некоторые работы фактически не были выполнены, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В результате незаконных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 19 млн рублей», - уточнили в пресс-службе.

Прокуратура направила материалы проверки в СК. В отношении начальника управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.


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Сегодня в 18:15, просмотров: 121, комментариев: 0
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