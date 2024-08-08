16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,9543   EUR  93,8419  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В ХМАО водитель улетел в кювет и врезался в дерево

В единственном ДТП за сутки получил травмы житель Нижневартовского района

​В ХМАО водитель улетел в кювет и врезался в дерево
Фото: ГАИ Югры

Накануне ночью, 7 августа, на автодороге «Нижневартовск − Радужный» водитель съехал с дороги в левый кювет из-за того, что не справился с управлением. В итоге 37-летний мужчина врезался в дерево, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 01:30 на 118 км автодороги «Нижневартовск − Радужный» в Нижневартовском районе, 37-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет с наездом на дерево. В последствии произошло возгорание транспортного средства», − говорится в сообщении.

В результате аварии водитель получил травмы.

Это единственное зарегистрированное ДТП за сутки в Югре.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:03, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутнефтегаз и Газпром вновь отказались от массового празднования Дня нефтяника и газовика 625
  2. ​Рейс из Сургута в Сочи задержали на 4 часа 586
  3. В Сургуте дети сбросили электросамокат с восьмого этажа 564
  4. ​Что скрывает парк «За Саймой»: в Сургуте устроили археологические раскопки 541
  5. ​В Сургуте закрыли пансионат ООО «Долголетие» 517
  6. ​Кухарук в восторге: врио губернатора Югры отметил эффективную работу Андрея Трубецкого и команды Сургутского района 514
  7. В Тюменской области реализуют крупный инвестпроект по производству стройматериалов 490
  8. Космос ждет: космонавт из Югры отправиться в третий полет 481
  9. ​В ХМАО лишили гражданства шестерых иностранцев 475
  10. ​Более трех тысяч жителей Нижнетавдинского района получили медпомощь в рамках регионального проекта 465
  1. ​«Уникальность Сергея Михайловича в том, что он за десятки лет работы на госслужбе не нажил себе врагов» 1812
  2. ​Власти Сургута продолжают ловить незаконных уличных торговцев 1692
  3. ​В Ханты-Мансийске погиб мотоциклист в страшном ДТП // ВИДЕО 1629
  4. ​8 из 10 читателей siapress против отключения YouTube 1589
  5. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 1530
  6. ​Стали известны причины образования ямы на улице Сургута 1495
  7. ​Искусственное озеро в 34-м микрорайоне Сургута вполне можно сделать зоной рекреации. А потенциальный ТЦ увести в другое место 1476
  8. ​Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем в ХМАО 1475
  9. Выборы мэра Нефтеюганска отложили до октября 1332
  10. ​В Тюменской области совершенствуют качество медпомощи 1331
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 10501
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6164
  3. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4573
  4. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4546
  5. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3941
  6. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3902
  7. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3881
  8. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 3380
  9. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 2926
  10. ​Дребеденьги 2807

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика