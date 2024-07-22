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​В Нижневартовском районе при ДТП пострадали три человека

На трассе «Сургут-Нижневартовск» произошла автоавария с тремя пострадавшими

​В Нижневартовском районе при ДТП пострадали три человека
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 21 июля, на 105 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» произошло ДТП с тремя пострадавшими. По предварительным данным, 21-летний водитель «Ваз» превысил скорость, не справился с управлением и вылете в кювет, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«21 июля 2024 года около 21:15 на 105 км автодороги «Сургут ‒ Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 21-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего, допустил съезд на правую обочину с последующим заносом и опрокидыванием в левый кювет», ‒ говорится в сообщении.

В автоаварии водитель и два его пассажира получили травмы.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП, в которых 11 человек получили травмы.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 144, комментариев: 0
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