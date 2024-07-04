16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,9506   EUR  94,5829  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Для жителей и гостей Нижневартовска улучшили мобильную связь

В трех микрорайонах Нижневартовска МТС установила новое телеком-оборудование

​Для жителей и гостей Нижневартовска улучшили мобильную связь
Фото: МТС

В трех микрорайонах Нижневартовска МТС установила новое телеком-оборудование. В результате проведенных работ жители многоквартирных домов и гости города могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

Новые базовые станции заработали в районе Рябинового бульвара в центре Нижневартовска и микрорайоне «Прибрежный 1», где располагаются новостройки и старый жилой фонд. Высокие скорости будут доступны в районе Администрации города, детских садов № 71, 38, продуктовых магазинов, местных beauty-салонов и спортивных клубов. Также улучшение качества связи оценят жители перспективного густонаселенного района - Ипотечной долины в квадрате улиц Ханты-Мансийская, Профсоюзная, Героев Самотлора и Восточного проезда, в том числе на территории Лицея №1 им. А.С. Пушкина.

Несколько десятков тысяч жителей и гостей города смогут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, госуслугами, онлайн-магазинами, вызывать такси, удаленно работать, смотреть фильмы в высоком качестве без «зависаний» картинки даже в период максимальной нагрузки на сеть. Обновленное LTE-покрытие позволит играть в тяжелые компьютерные игры и быстро скачивать ПО.

«Мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в Ханты-Мансийском автономном округе. Особое внимание уделяем крупным городам, где активно растут новостройки и, соответственно, трафик пользователей мобильных устройств. Нам важно, чтобы абоненты могли беспрепятственно, на высоких скоростях пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами, независимо от местонахождения. Мы будем и дальше прокачивать нашу мобильную сеть в Нижневартовске, предоставляя новые возможности для горожан», − прокомментировал директор филиала МТС в ХМАО Евгений Торгашин.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:41, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 1040
  2. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 766
  3. ​Источники: В Сургут с рабочим визитом прибывает министр энергетики Сергей Цивилев 609
  4. Цена равна качеству 591
  5. ​Хочу вернуть Сургуту былую славу города молодых 568
  6. Югорчан предупредили о магнитной буре 3 и 4 июля 545
  7. ​Сургутянина могут посадить на два года за незаконную добычу рыбы 527
  8. Международный этнофестиваль прошел в Ханты-Мансийске при поддержке «ДСК-1» 486
  9. Застройщик «ДСК-1» стал партнером турнира невест «Свадебный переполох» в Сургуте 477
  10. ​В шасси прилетевшего в Югру самолета нашли забытые плоскогубцы 455
  1. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3237
  2. ​«Есть такая депутатская работа, результаты которой нельзя «пощупать». Например, сейчас мы спасаем бюджет развития Сургута» 1464
  3. ​Мэра Сургута выберут из трех кандидатов 1302
  4. ​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели» 1205
  5. В ХМАО при столкновении легковушки с грузовиками погиб 15-летний мальчик 1193
  6. ​Руслан Кухарук обсудил проблемы Нефтеюганска с местным истеблишментом 1160
  7. ​Дурной пример: сургутянин прыгнул в реку Сайма 1147
  8. Дума Югры приняла поправки в окружной бюджет и отправилась на летние каникулы 1110
  9. Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году 1109
  10. ​Дачников Сургута пригласили на открытый диалог 1105
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6537
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6355
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 6012
  4. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5229
  5. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5147
  6. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3271
  7. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3237
  8. ​Одни за всех 3190
  9. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 3150
  10. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 2970

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика