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​В Нижневартовске подтопило 164 дачных участков

Уровень воды в реке Оби в районе Нижневартовска продолжает подниматься

​В Нижневартовске подтопило 164 дачных участков
Фото: администрация Нижневартовска

За сутки в Нижневартовске затопило 25 дачных участков. Общее количество приусадебных территорий, оказавшихся в воде, достигло 164, рассказали в пресс-службе МЧС России по Югре.

«На р. Обь в СОТ г. Нижневартовск подтоплено 164 приусадебных участков (за сутки подтоплено +25 участков) и имеется 2 перелива через проезжую часть автодороги ведущей в СОНТ «Ремонтник-87» (движение автотранспорта не нарушено). На пр. Лангепас подтоплено 35 приусадебных участков», — сообщает ведомство.

На сегодняшний день уровень воды в реке Оби составляет 938 сантиметров, это плюс три сантиметра за минувшие сутки.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 141, комментариев: 0
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